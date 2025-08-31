Patrika LogoSwitch to English

Reason Of Dark Circles: डार्क सर्कल्स का सच, कारण सिर्फ नींद नहीं, कुछ और भी हो सकते हैं कारण

Reason Of Dark Circles: आंखों के नीचे पड़े काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स को अक्सर हम नींद की कमी से जोड़कर देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कारण है? असल में, डार्क सर्कल्स कई बार आपके शरीर, स्किन या लाइफस्टाइल में चल रही गहरी समस्याओं का संकेत भी हो सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 31, 2025

Dark Circles,Dark Circles Causes,Dark Circles Reasons,
Under eye dark circles causes|फोटो सोर्स – Freepik

Reason Of Dark Circles: आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles) पड़ना काफी आम बात है और कई लोगों के साथ यह समस्या है। अक्सर लोग डार्क सर्कल्स को सिर्फ नींद की कमी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जी हां, नींद की कमी के अलावा भी डार्क सर्कल्स के पीछे और कई वजहें हो सकती हैं।इन वजहों में सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी शामिल हो सकती हैं। आइए जानें थकान के अलावा और किन कारणों (Reasons Behind Eye Circles) से हो सकते हैं डार्क सर्कल्स।

स्क्रीन टाइम और आंखों पर तनाव

लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे रहने से आंखों की मांसपेशियों पर ज्यादा दवाब पड़ता है। इसके कारण भी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं।

हाइपरपिगमेंटेशन

त्वचा में मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने से भी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं। यह ज्यादा सन एक्सपोजर, स्किन इंफ्लेमेशन या एक्जिमा जैसी स्थितियों के कारण हो सकता है। सूरज की हानिकारक किरणें मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर इस समस्या को और बढ़ा सकती हैं।

एलर्जी और आंख मलना

किसी भी तरह की एलर्जी, जैसे- हे फीवर, धूल-मिट्टी से एलर्जी या किसी स्किन प्रोडक्ट से रिएक्शन, आंखों में खुजली और इरिटेशन पैदा कर सकती है। लगातार आंखों को रगड़ने से त्वचा के नीचे की नाजुक ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे सूजन और डार्कनेस हो जाती है।

जेनेटिक्स

यह सबसे कॉमन कारणों में से एक है। अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी के डार्क सर्कल्स हैं, तो आपमें भी इसके होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह त्वचा की बनावट, पिगमेंटेशन और आंखों के आस-पास की ब्लड वेसल्स की संरचना पर निर्भर करता है। साउथ एशियन स्किन टोन में, जहां आंखों के आस-पास की त्वचा पहले से ही थोड़ी डार्क होती है, यह समस्या और भी ज्यादा नजर आ सकती है।

डिहाइड्रेशन

जब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, तो आपकी आंखों के नीचे की त्वचा ड्राई दिखने लगती है। इससे आंखों के नीचे के ब्लड वेसल्स और ज्यादा साफ नजर आते हैं, जो डार्क शैडो इफेक्ट पैदा करते हैं।

उम्र का असर

उम्र बढ़ने के साथ स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है और कोलेजन का टूटना शुरू हो जाता है। आंखों के आस-पास की त्वचा पहले से ही बहुत पतली होती है, और उम्र के साथ यह और भी पतली हो जाती है, जिससे नीचे के ब्लड वेसल्स साफ दिखाई देने लगते हैं और डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं।

आयरन की कमी

शरीर में खून की कमी या आयरन की कमी होने पर त्वचा पीली पड़ जाती है। इससे आंखों के नीचे का हिस्सा और भी डार्क दिखाई देने लगता है, क्योंकि त्वचा के नीचे की टिश्यूज तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

31 Aug 2025 01:01 pm

Published on:

31 Aug 2025 12:20 pm

Hindi News / Health / Reason Of Dark Circles: डार्क सर्कल्स का सच, कारण सिर्फ नींद नहीं, कुछ और भी हो सकते हैं कारण

