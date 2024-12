सर्दियों में बढ़ते यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक तरीके

कई लोग इस समस्या से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को सहन नहीं कर पाते और लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करते हैं। दवाइयों के सेवन के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिलती। क्या न खाएं यूरिक एसिड में : What not to eat in uric acid यदि आप यूरिक एसिड की समस्या से ग्रस्त हैं, तो आपको दाल, पनीर, दूध, चीनी, शराब, तली हुई वस्तुएं और टमाटर का सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

सर्दियो में यूरिक एसिड कंट्रोल : Reduce uric acid in winter सर्दियों में यूरिक एसिड के स्तर (Reduce uric acid in winter) को नियंत्रित करने के लिए सेब का सिरका, लौकी का जूस, हरी सब्जियां, अजवाइन और अलसी का उपयोग करें। इसके साथ ही, आप खट्टी छाछ, चने की दाल, मूली, पत्थरचट्टा के पत्ते और जौ का आटा भी शामिल कर सकते हैं।

यूरिक ​​एसिड में इन बातों का Ginger for Uric Acidरखें ध्यान जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है, तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि 100 ग्राम प्रोटीन में लगभग 200 मिलीग्राम प्यूरीन होता है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। मांस और मछली से दूर रहें।

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, केक, ब्रेड, आइसक्रीम, सोडा, फास्ट फूड और बिस्किट का सेवन न करें। यूरिक एसिड के बढ़ने पर अपने आहार में कम प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे सभी प्रकार के फल, हरी सब्जियां, फलियां, मसूर की दाल, बीन्स, सोयाबीन, सूखे मेवे, चेरी और बीज।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

कितना होना चाहिए यूरिक एसिड यूरिक एसिड का अधिकांश भाग किडनी द्वारा छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। सामान्यतः शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा 3.5 से 7.2 mg/dL के बीच होनी चाहिए। यदि यूरिक एसिड का उत्पादन इससे अधिक होता है या किडनी इसे सही तरीके से छान नहीं पाती, तो रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हड्डियों के बीच जमा हो जाता है, जिससे गाउट की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

सर्दियों में यूरिक एसिड कम करने के लिए अदरक अदरक में सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएँ होती हैं, जो शरीर में यूरिक एसिड के स्तर (Reduce uric acid in winter) को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। यह रक्त संचार को सुधारता है और यूरिक एसिड को तोड़कर उसे शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है।