Healthy Lungs: फेफड़ों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में काम आएंगे ये कमाल के उपाय

Healthy Lungs: फेफड़ा हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। स्वस्थ रहने के लिए फेफड़ाें का स्वस्थ हाेना भी बेहद जरूरी हाेता है। लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। प्रदूषण के कारण ज्यादातर लोग फेफड़े रोग के शिकार हो रहे हैं। दरअसल, फेफड़े हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं और खून के माध्यम से उसे पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। साथ ही कार्बन डाईऑक्साइड काे शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। इसलिए फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अपनाकर आप फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं फेफड़ों को स्वस्थ रखने के उपाय के बारे में

Remedies to keep your lungs always healthy