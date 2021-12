मुहांसों के दाग हटाने के साथ साथ त्वचा पर निखार भी लाता है घर पर बना टोनर

आज कल बढ़ते तनाव खान-पान का असर स्किन पर भी देखने को मिलता। जिसकी वजह से अक्सर लोग चेहरे पर होने वाले कील-मुहांसों से परेशान रहते हैं। कुछ दिनों में मुहांसों की समस्या तो दूर हो जाती है, लेकिन इनके निशान लंबे समय तक चेहरे पर ही रहते हैं। मुहांसों के निशान त्वचा की खूबसूरती को खराब कर देते हैं इसलिए मुहांसों के साथ ही इनका समाधान करना भी बहुत जरूरी होता है । स्किन केयर रूटीन में टोनर का यूज करना जरूरी माना जाता है। टोनर स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है इससे त्वचा में निखार भी आता है

removing acne scars, it also brings glow to the skin. Home made toner