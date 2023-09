Research: त्वचा रोग से पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है

जयपुरPublished: Sep 20, 2023 06:38:10 pm Submitted by: Manoj Kumar

Skin diseases may increase the risk of digestive problems : एक नई अध्ययन से पता चला है कि त्वचा संबंधी बीमारी एटोपिक डर्मेटाइटिस (एक्जिमा) से पाचन से संबंधित बीमारी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज का खतरा बढ़ सकता है।

Skin diseases may increase the risk of digestive problems

Skin diseases may increase the risk of digestive problems : एक नई अध्ययन से पता चला है कि त्वचा संबंधी बीमारी एटोपिक डर्मेटाइटिस (एक्जिमा) से पाचन से संबंधित बीमारी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज का खतरा बढ़ सकता है।