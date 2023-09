मुंग की बढ़ती कीमतों के बीच जानिए मुंग खाने के जबरदस्त फायदे, रोजाना खाएं सिर्फ एक मुट्ठी

मुंग की बढ़ती कीमतों के बीच जानिए मुंग खाने के जबरदस्त फायदे, रोजाना खाएं सिर्फ एक मुट्ठी

जयपुरPublished: Sep 13, 2023 09:34:59 am Submitted by: Manoj Kumar

Rising prices of mung beans, know the benefits of eating mung beans:

Rising prices of mung beans, know the benefits of eating mung beans : मुंग के भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि नागौर मंडी में मूंग का न्यूनतम भाव 7000 (रुपए में) किवंटल रहा और वहीं अधिकतम भाव 10000 रूपये तक पहुंच गया। व्यापारिक सप्ताह के पहले दिन की शुरूआत मुंग के भावों ( Mung price ) में तेजी के साथ हुई। एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ । मेड़ता मंडी में राजस्थान का सबसे महंगा मूंग बिका। मुंग की बढ़ती हुई कीमतों ने मुंग सेवन ( Mung price ) करने वालों को चिंता में दल दिया है। मूंग के भाव 11450 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। बग=भीगे हुए मुंग खाना स्वास्थ के लिए बहुत ही उपयोगी बताया गया है। इस लेख में आज हम आपको मुंग के फायदों के बारे में अवगत करवाएंगे।