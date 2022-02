Aloe vera: जानें स्किन और बॉडी पर एलोवेरा इस्तिमाल करने के रिस्क फैक्टर

आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे एलोवेरा के विषय में हम आज आपको बताने जा रहे हैं जैसे एलो वेरा स्किन और बॉडी के लिए एक रिस्क फैक्टर बन सकता है।

यूं तो एलोवेरा काफी गुणों से भरपूर होता है । और इसका इस्तेमाल स्किन केयर हेयर केयर और साथ साथ हेल्थ के लिए भी होता है । परंतु क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा के यही गुण अभी कभी आपको नुकसान दे भी दे सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे एलोवेरा के कुछ गुण आपके स्किन और बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं । और इसका कितने मात्रा में इस्तेमाल करना ही आपके लिए सही होगा। और कैसे इसकी मात्रा बढ़ने के बाद यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

risks of using aloe vera for skin and body