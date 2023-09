फेफड़ों के भीतर घुसकर कैंसर का पता लगाएगा रोबोट, इलाज में आएगी नई क्रांति

जयपुरPublished: Sep 22, 2023 02:48:59 pm Submitted by: Manoj Kumar

Robot will detect cancer by entering inside the lungs : वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो जीवित फेफड़ों के ऊतकों के माध्यम से चल सकता है। यह रोबोट फेफड़ों के कैंसर और अन्य बीमारियों के निदान और उपचार में क्रांति ला सकता है।

