तेजी से फैल रहा Rotavirus! जानिए कितना खतरनाक है ये वायरस और इसके लक्षण

Rotavirus एक ऐसा वायरस है जो पेट और आंतों में इन्फेक्शन कर देता है, जिसे गैस्ट्रोएन्टराइटिस कहा जाता है। Mayo Clinic के अनुसार, यह ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। Cleveland Clinic बताता है कि यह वायरस गंदे हाथों या संक्रमित व्यक्ति के मल (stool) के संपर्क से फैलता है। बच्चे अगर संक्रमित चीजों को छूकर मुंह में हाथ डालते हैं, तो वायरस शरीर में चला जाता है।