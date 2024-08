Safe Home Abortions : गर्भपात की दवाओं का घर पर इस्तेमाल, 12 हफ्तों तक है सुरक्षित

घर पर उपचार से मिलती है राहत New Study Confirms Safe At-Home Abortions with Pills Up to 12 Weeks घर पर मिसोप्रोस्टोल लेने वाली महिलाओं में से 71 प्रतिशत ने 9 घंटों के भीतर अस्पताल में अपनी देखभाल पूरी कर ली, जबकि अस्पताल में पहली डोज़ लेने वाली महिलाओं में यह दर केवल 46 प्रतिशत थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अस्पताल में गर्भपात (Abortions) कराने वाली महिलाएं इसे “तनावपूर्ण और अकेलापन भरा” पाती हैं, जबकि घर पर प्रक्रिया को अधिक सहज अनुभव करती हैं।

गर्भपात के लिए चिकित्सा प्रक्रिया चिकित्सीय गर्भपात (Abortion) में महिलाओं को आमतौर पर दो प्रकार की गोलियां दी जाती हैं। मिफेप्रिस्टोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अवरुद्ध करता है और गर्भाशय की परत को तोड़ता है, इसे आमतौर पर क्लिनिक में दिया जाता है। इसके दो दिन बाद मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है, जो गर्भाशय को संकुचित करता है। यह दवा हर कुछ घंटों में तब तक ली जाती है जब तक गर्भपात (Abortion) पूरा न हो जाए।

महिलाओं के लिए स्व-प्रबंधन का विकल्प स्वीडन के गॉथनबर्ग विश्वविद्यालय की साहलगेनस्का अकादमी की जोहाना राइडेलियस के अनुसार, “मिसोप्रोस्टोल की पहली डोज़ को घर पर लेने का विकल्प देने से एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प मिलता है और यह महिलाओं को प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को स्व-प्रबंधित करने की अनुमति देता है।” इससे महिलाओं को “आत्मनिर्भरता की भावना” मिलती है, खासकर तब जब वे अत्यधिक संवेदनशील समय से गुजर रही हों।

अध्ययन के अन्य निष्कर्ष पिछले अध्ययनों से पता चलता है कि 12 सप्ताह के बाद होने वाले अधिकतर चिकित्सीय गर्भपात (Abortion) पहली मिसोप्रोस्टोल डोज़ के 8 से 12 घंटों के भीतर पूरे हो जाते हैं और इसके लिए औसतन दो से तीन मिसोप्रोस्टोल डोज़ की आवश्यकता होती है, जिससे कुछ मरीजों को अस्पताल में रात भर रुकना पड़ सकता है।

राइडेलियस ने कहा कि अध्ययन में पाया गया कि “1 प्रतिशत महिलाओं ने मिसोप्रोस्टोल घर पर लेने के बाद अस्पताल जाने से पहले ही गर्भपात (Abortion) पूरा कर लिया।” हालांकि, अध्ययन ने पाया कि औसत दर्द स्कोर, साइड इफेक्ट्स के प्रकार और संख्या, या योजना से पहले अस्पताल में भर्ती होने की दर दोनों समूहों के बीच समान थी।

अध्ययन से महिलाओं को मिलेगा लाभ घर पर उपचार कराने वाले समूह में, 1 प्रतिशत महिलाओं ने मिसोप्रोस्टोल की पहली डोज़ लेने के एक से दो घंटे के भीतर अस्पताल जाते समय गर्भपात (Abortion) कर लिया। इस अध्ययन के निष्कर्ष महिलाओं के लिए गर्भपात के विकल्पों में सुधार करने और उन्हें अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

IANS