Scleroderma-Cancer Connection : ऑटोइम्यून चेतावनी : सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से 70% तक बढ़ा कैंसर का खतरा, जानिए क्या है ये

महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन में पाया गया कि कैंसर का जोखिम सभी रोगियों में एक समान नहीं था, बल्कि मौजूद ऑटोएंटीबॉडीज autoantibodies के प्रकार के आधार पर भिन्न था। जिन रोगियों का एंटी-एससीएल-70 एंटीबॉडी परीक्षण सकारात्मक आया, उनमें कुल कैंसर का जोखिम 40 प्रतिशत बढ़ गया। इस बीच, आरएनए पॉलीमरेज़ III के प्रति एंटीबॉडी वाले रोगियों में रक्त संबंधी कैंसर विकसित होने की संभावना अधिक थी, और जोखिम नियंत्रण समूहों की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा था। इसके विपरीत, एंटी-सेंट्रोमियर एंटीबॉडी के लिए सकारात्मक रोगियों में कैंसर के जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई।