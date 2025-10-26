Patrika LogoSwitch to English

Scleroderma-Cancer Connection : ऑटोइम्यून चेतावनी : सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से 70% तक बढ़ा कैंसर का खतरा, जानिए क्या है ये

Scleroderma-Cancer Connection : सिस्टमिक स्क्लेरोसिस (SSc) के मरीजों में कैंसर का जोखिम 17% से 70% तक अधिक है। जानें एंटी-Scl-70 और RNA पॉलीमरेज III ऑटोएंटीबॉडी वाले मरीजों में ब्लड और ग्रासनली कैंसर का खतरा क्यों बढ़ा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 26, 2025

Scleroderma-Cancer Connection

Scleroderma-Cancer Connection : स्क्लेरोडर्मा-कैंसर संबंध (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Scleroderma-Cancer Connection : एक चौंकाने वाले अंतरराष्ट्रीय शोध में यह सामने आया है कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस (Systemic Sclerosis - SSc) के मरीजों में कैंसर होने का खतरा आम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इस दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी कैंसर के दरवाजे खोल सकती है।

क्यों सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के मरीजों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

शोधकर्ताओं ने 2014 और 2024 के बीच सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से पीड़ित 66,000 से अधिक वयस्कों के चिकित्सा आंकड़ों का विश्लेषण किया और उनके परिणामों की तुलना सेबोरहाइक केराटोसिस नामक सौम्य त्वचा वृद्धि वाले रोगियों के एक मिलान नियंत्रण समूह से की। बहु-केंद्रीय कोहोर्ट अध्ययन, जिसमें दुनिया भर के 128 स्वास्थ्य सेवा संगठनों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड शामिल थे, इस दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी रोग में घातकता पैटर्न का अब तक का सबसे व्यापक आकलन प्रदान करता है।

'ऑटोएंटीबॉडी' है असली गेम चेंजर

पांच साल की अवधि के अध्ययन में पाया गया कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस वाले व्यक्तियों में कैंसर होने का कुल जोखिम 17 प्रतिशत अधिक था। यह संबंध रक्त कैंसर के लिए सबसे मजबूत था, जहां जोखिम लगभग 70 प्रतिशत बढ़ गया। विशेष रूप से, मल्टीपल मायलोमा और मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के मामले एसएससी वाले लोगों में मिलान किए गए नियंत्रण समूहों की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा आम थे।

ठोस अंगों के कैंसर भी अधिक पाए गए, जिनका औसत जोखिम अनुपात 1.23 था। ग्रासनली के कैंसर में सबसे मजबूत संबंध दिखा—नियंत्रण समूह में देखे गए जोखिम से लगभग चार गुना—इसके बाद फेफड़ों के कैंसर का स्थान रहा, जिसकी संभावना सिस्टमिक स्क्लेरोसिस वाले रोगियों में दोगुने से भी ज्यादा थी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन में पाया गया कि कैंसर का जोखिम सभी रोगियों में एक समान नहीं था, बल्कि मौजूद ऑटोएंटीबॉडीज autoantibodies के प्रकार के आधार पर भिन्न था। जिन रोगियों का एंटी-एससीएल-70 एंटीबॉडी परीक्षण सकारात्मक आया, उनमें कुल कैंसर का जोखिम 40 प्रतिशत बढ़ गया। इस बीच, आरएनए पॉलीमरेज़ III के प्रति एंटीबॉडी वाले रोगियों में रक्त संबंधी कैंसर विकसित होने की संभावना अधिक थी, और जोखिम नियंत्रण समूहों की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा था। इसके विपरीत, एंटी-सेंट्रोमियर एंटीबॉडी के लिए सकारात्मक रोगियों में कैंसर के जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई।

स्क्रीनिंग की रणनीति बदलनी होगी

शोधकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि इन निष्कर्षों के आधार पर डॉक्टरों को अपनी कैंसर स्क्रीनिंग की रणनीति बदलनी चाहिए। SSc के मरीजों, खासकर उन लोगों को जिनमें हाई-रिस्क वाली ऑटोएंटीबॉडी (जैसे एंटी-Scl-70 या RNA पॉलीमरेज़ III) मौजूद हैं, उनके लिए जल्दी और टार्गेटेड स्क्रीनिंग (जैसे ग्रासनली या फेफड़ों की जांच) ज़रूरी है। समय पर पहचान होने से कैंसर के बेहतर इलाज और अच्छे परिणामों की संभावना बढ़ जाती है।

यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस सिर्फ त्वचा और अंदरूनी अंगों की बीमारी नहीं है, बल्कि यह प्रतिरक्षा तंत्र की जटिल गड़बड़ी है जो कैंसर के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को भी बढ़ाती है। इस दिशा में और शोध की ज़रूरत है ताकि इस संबंध को पूरी तरह समझा जा सके।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर एक विशेषज्ञ का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि कैसे ऑटोइम्यून बीमारियाँ खतरनाक हो सकती हैं: मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कैंसर से भी खतरनाक है, जो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की तरह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, और यह प्रासंगिक है क्योंकि यह ऑटोइम्यून बीमारियों के बढ़ते जोखिम के बारे में बात करता है।

Hindi News / Health / Scleroderma-Cancer Connection : ऑटोइम्यून चेतावनी : सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से 70% तक बढ़ा कैंसर का खतरा, जानिए क्या है ये

