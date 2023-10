ये कीट है बेहद खतरनाक, काटने के 10 मिनट बाद ही कोमा में जा सकता मरीज!

मानसून के समय वेक्टर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस समय मलेरिया-डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं स्क्रब टाइफस के मामले भी बढऩे लगे हैं। यह मच्छर जनित रोग नहीं है, बल्कि माइट्स (एक कीट) के काटने से यह बीमारी फैलती है।

