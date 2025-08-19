Psychologists warn: इस पर्सनालिटी के लोग ज्यादा झेलते हैं तनाव, स्टडी में बड़ा खुलासा

रिसर्च से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगभग 31% लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर और थैरेपिस्ट अगर इस ट्रेट को ध्यान में रखकर इलाज करें, तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। हाईली सेंसिटिव लोग नेगेटिव अनुभवों से जल्दी प्रभावित होते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से पॉजिटिव अनुभवों से भी फायदा उठाते हैं। यानी अगर इन्हें सही माहौल और सही ट्रीटमेंट मिले, तो इनकी सेहत जल्दी सुधर सकती है।