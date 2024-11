फ्रिज में रखा गूंथा हुआ आटा सेहत के लिए कितना सही, जानिए आप भी

फ्रिज में रखें गूंथे आटे के नुकसान : Disadvantages of keeping kneaded dough in the fridge पेट खराब की समस्या अगर आप रातभर फ्रिज में रखी हुई आटे की रोटी का सेवन करते हैं और यह आपकी नियमित आदत बन गई है, तो आपको पेट में दर्द या अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

Keep kneaded dough in the fridge or not: फूड प्वाइजनिंग अगर लंबे समय तक फ्रिज में रखे आटे से बनी रोटियां खाई जाती हैं, तो इससे फूड प्वाइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं कई लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि रात के समय फ्रिज में गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। रात भर फ्रिज में रखे आटे में बैक्टीरिया विकसित होने लगते हैं, जो अत्यंत खतरनाक होते हैं।

एसिडिटी की समस्या जो लोग रात भर फ्रिज (Keep kneaded dough in the fridge or not) में रखी हुई आटे से बनी रोटियां खाते हैं, उन्हें एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि इस आटे में माइकोटॉक्सिन उत्पन्न हो जाते हैं, जो पेट में एसिडिटी को बढ़ावा देते हैं।

सिर्फ 2 से 3 घंंटे रखें अगर आप बचे हुए आटे को फ्रिज (Keep kneaded dough in the fridge or not) में स्टोर करना चाहते हैं, तो इसे केवल दो से तीन घंटे के लिए ही रखें। लेकिन यह ध्यान में रखें कि इसे नियमित रूप से करने की आदत न डालें, क्योंकि यह कभी-कभी ही करना उचित है। बेहतर होगा कि आप ताजा आटा गूंथकर ही रोटियां बनाएं।