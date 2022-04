Ginger Tea Side Effects: अदरक की चाय का अधिक सेवन करते हैं तो हो जाएं सावधान, हो सकते हैं ये नुकसान

Ginger Tea Side Effects: अदरक की चाय पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जरुरत से ज्यादा किसी चीज का सेवन करना आपके स्वास्थ्य को नुकसान पंहुचा सकता है। इसलिए लिमिट में किसी भी चीज का सेवन करना चाहिए। अदरक की चाय के ज्यादा सेवन से पेट से जुडी समस्या हो सकती है।

Updated: April 25, 2022 10:42:08 am

Ginger Tea Side Effects: जरुरत से ज्यादा अदरक की चाय के सेवन से बचें। क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है। इसलिए एक दिन में दो कप से ज्यादा चाय न पिएं। अदरक की चाय के अधिक सेवन से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे लंग्स और आंतों को नुकसान हो सकता है। पेट में जलन, कब्ज और नींद न आने की समस्या आदि हो सकती है। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए अदरक की चाय के ज्यादा सेवन करने से बचे तो आइए जानते है। अधिक मात्रा में अदरक की चाय के सेवन करने से होने वाले नुकसान के बारे में

