Side Effects of Almonds: अगर रोज आप अधिक बादाम का सेवन करते हैं, तो ये फायदे की जगह कर सकता है नुकसान, जानिए इसके 5 साइड इफेक्ट्स

Side Effects of Almonds: हम सब जानते है कि बादाम खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा बादाम खा लें तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ज्यादा बादाम खाने से शरीर में फैट जमा होने लगेगा और आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं, जरुरत से ज्यादा बादाम का सेवन करने पर कब्ज और सूजन की समस्या हो सकती है। तो चलिए जाने बादाम के नुकसान

Side Effects of Almonds: बादाम में कई पोषक तत्व पाये जाते हैं जैसे मैग्निशियम, प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट इत्यादि। जैसे हर किसी खाद्य पदार्थ के कुछ फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। बादाम में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही इसकी तासीर भी काफी गर्म होती है। ऐसे में अगर इसका अधिक सेवन किया जाए तो पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में जलन आदि की समस्‍या बढ़ सकती है। जिन लोगों को किडनी स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर में पथरी की दिक्कत है उनको बादाम खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि बादाम खाना आपके लिए कब नुकसानदायक हो सकता है।

