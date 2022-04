Health Tips: खाली पेट न करें जूस का सेवन, एसिडिटी से लेकर हाई ब्लड शुगर का बढ़ सकता है खतरा

सुबह खाली पेट जूस के रोजाना सेवन से पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी के जैसी कई सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ही कुछ खा के ही जूस का सेवन करना चाहिए।

जूस का सेवन आमतौर पर फ़ायदेमन्द माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, वहीं इनमें विटामिन्स की मात्रा भी भरपूर होते है। लेकिन क्या आपको पता है कि जूस का यदि आप खाली पेट सेवन करते हैं तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। रोजाना खाली पेट सेवन से पेट दर्द, पेट में गैस के जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि खाली पेट जूस के सेवन को अवॉयड करें और हमेसा कुछ खा के ही इनका सेवन करें।

जानिए खाली पेट जूस के रोजाना सेवन से होने वाले इन नुकसानों के बारे में।

