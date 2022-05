Side Effects of Cardamom: इलायची के अधिक सेवन करने से हो सकती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्या, जानें इसके साइड इफेक्ट्स

Side Effects of Cardamom: इलायची का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा इलायची का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका अधिक सेवन करने से खांसी की समस्या सकती है।

Updated: May 27, 2022 10:46:28 am

Side Effects of Cardamom: इलायची का सेवन करने से स्वास्थ्य को कई तरह के फायदे मिलते हैं। इलायची का इस्तेमाल खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। इलायची में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा इलायची का सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इलायची का अधिक सेवन करने से स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही इलाइची स्टोन को बढ़ा सकता है और खांसी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में इलायची का सेवन करें। तो आइए जानते हैं इलायची खाने से होने वाले नुकसान के बारे में

