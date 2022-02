ज्यादा मात्रा में करते हैं दाल का सेवन तो हो जाइए सावधान, सेहत को हो सकते हैं कई नुकसान

दाल का सेवन तो आप अक्सर करते होंगें , इसके सेवन से शरीर को अनेकों फायदे मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दाल का ज्यादा मात्रा में सेवन शरीर को नुकसान भी पंहुचा सकता है। इसलिए इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जानना चाहिए।

दाल की बात करें तो ये कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जैसे कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और भी आदि सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इनका सेवन सेहत को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा फ़ायदेमन्द माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दाल का यदि आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं। इसका ज्यादा मात्रा में सेवन से किडनी में स्टोन के जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ज्यादा मात्रा में इसके सेवन को आपको अवॉयड करना चहिये।

जानिए दाल के ज्यादा मात्रा में सेवन से होने वाले इन नुकसानों के बारे में।

side effects of eating too much pulses