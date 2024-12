सर्दियों में फायदा पहुंचाने वाली ये सफेद चीज बन सकती है नुकसान का कारण भी, सेवन से बढ़ सकता है Uric acid

यूरिक एसिड: क्यों है खतरा? Uric acid: why is it a danger?

यूरिक एसिड (Uric acid) शरीर में बनने वाला एक विषाक्त पदार्थ है, जो सामान्यतः यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है, तो यह हड्डियों और जोड़ों में क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो सकता है। यह स्थिति गाउट (gout) नामक बीमारी का कारण बनती है, जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं होती हैं।

सफेद तिल कैसे बढ़ा सकता है समस्या? How can white sesame seeds increase problems? सफेद तिल में प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है। प्यूरीन के अधिक सेवन से शरीर में यूरिक एसिड (Uric acid) का स्तर बढ़ सकता है।