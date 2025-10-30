Skincare Product Alert : मेकअप करने वाली महिलाओं के लिए अलर्ट! इन वाइप्स में मिला खतरनाक बैक्टीरिया

Skincare Product Alert (photo- gemini ai)
Skincare Product Alert: मेकअप करने वाली महिलाओं के लिए एक अलर्ट है। दरअसल हाल ही में अमेरिका की Food and Drug Administration (FDA) ने बताया है कि Neutrogena Makeup Remover Wipes को दूसरे सबसे गंभीर स्तर (Class II) का रिकॉल दिया गया है। इसका मतलब है कि ये वाइप्स कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर उनकी इम्यूनिटी कमजोर है।
दरअसल, Kenvue Brands, LLC, जो न्यूट्रोजीना प्रोडक्ट बनाती है, ने 19 सितंबर 2025 को कुछ बैच के वाइप्स वापस मंगाए थे। यह कदम तब उठाया गया जब कंपनी की अपनी जांच में पता चला कि कुछ वाइप्स में Pluralibacter gergoviae नाम का बैक्टीरिया पाया गया है। यह ऐसा जीवाणु है जो कई स्किनकेयर या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले preservatives के खिलाफ रेजिस्टेंट (प्रतिरोधी) होता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बैक्टीरिया आमतौर पर सभी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह गंभीर इंफेक्शन का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में लोगों को सांस की समस्या, आंखों में इंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) या यहां तक कि सेप्सिस (खून का इंफेक्शन) भी हो सकता है।
रिकॉल किए गए वाइप्स की डिटेल इस तरह है प्रोडक्ट का नाम Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes है। इस पैक की साइज 50 काउंट (25 पैक वाइप्स) है। साथ ही लॉट नंबर Lot 1835U6325A। ये वाइप्स टेक्सास, साउथ कैरोलाइना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में भेजे गए थे। हालांकि, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस रिलीज में इस बारे में कोई अतिरिक्त गाइडलाइन साझा नहीं की गई है।
FDA के मुताबिक, यह रिकॉल Class II श्रेणी में आता है, यानी इससे अस्थायी या आसानी से ठीक हो सकने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर खतरे की संभावना बहुत कम है, लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर आपके पास इस लॉट नंबर वाले वाइप्स हैं, तो उन्हें फौरन इस्तेमाल करना बंद करें। कचरे में फेंक दें या जिस दुकान से खरीदे हैं, वहां रिफंड या एक्सचेंज के लिए वापस कर दें। इस्तेमाल के बाद अगर स्किन पर जलन, लालपन या खुजली जैसी कोई समस्या महसूस हो, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसके साथ ही ब्यूटी या स्किनकेयर प्रोडक्ट खरीदते समय बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें।
