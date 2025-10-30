Skincare Product Alert : मेकअप करने वाली महिलाओं के लिए अलर्ट! इन वाइप्स में मिला खतरनाक बैक्टीरिया

FDA के मुताबिक, यह रिकॉल Class II श्रेणी में आता है, यानी इससे अस्थायी या आसानी से ठीक हो सकने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर खतरे की संभावना बहुत कम है, लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर आपके पास इस लॉट नंबर वाले वाइप्स हैं, तो उन्हें फौरन इस्तेमाल करना बंद करें। कचरे में फेंक दें या जिस दुकान से खरीदे हैं, वहां रिफंड या एक्सचेंज के लिए वापस कर दें। इस्तेमाल के बाद अगर स्किन पर जलन, लालपन या खुजली जैसी कोई समस्या महसूस हो, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसके साथ ही ब्यूटी या स्किनकेयर प्रोडक्ट खरीदते समय बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें।