Sleep Disorders Symptoms: बैठे बैठे सो जाना क्या बीमारी का है लक्षण, डॉक्टर से जानिए

Sleep Disorders Symptoms: अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैठे-बैठे अचानक झपकी लेने लगते हैं या बिना किसी कारण के नींद आ जाती है। इस समस्या को लेग सामान्य थकान या काम का बोझ से जोड़ते हैं, लेकिन बार-बार बैठे-बैठे नींद आना किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर का ऐसे अनियंत्रित रूप से नींद की ओर झुकना स्लीप डिसऑर्डर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। तो आइए डॉ. हिमांशु गुप्ता (MBBS, MD, FCCS-USA, CCEBDM सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन से जानते हैं इसकी वजह।