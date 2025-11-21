Soaked vs Roasted Peanuts : भीगी vs भुनी मूंगफली, जानिए सर्दियों में कौन सी है बेहतर और कितनी मात्रा में खानी चाहिए

Soaked vs Roasted Peanuts: सर्दियों का मौसम और गर्म-गर्म मूंगफली ये कॉम्बिनेशन लगभग हर घर में नजर आता है। प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी के लिए मूंगफली फायदेमंद नहीं है, और सर्दियों में इसकी गलत मात्रा नुकसान भी कर सकती है। साथ ही एक और सवाल हमेशा रहता है। भीगी मूंगफली बेहतर या भुनी हुई? आइए सर्दियों के एंगल से पूरी जानकारी जानते हैं।