नशा दूर, इलाज नजदीक? शराब की लत के जीन ढूंढे, भविष्य में दवाइयां बनने की संभावना!

न्यूयॉर्क: वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के लोगों में शराब की लत के लिए जिम्मेदार एक समान आनुवंशिक संरचना का पता लगाया है। इस संरचना के कारण लोग अधिक शराब पीते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है।

Study Reveals Genetic Roots of Heavy Drinking Around the World