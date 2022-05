Fatty Liver: क्या सुबह उठते ही आंखों में बनी रहती है सूजन तो ये हो सकते हैं फैटी लिवर का संकेत, जानिए

Fatty Liver: फैटी लिवर के कारण सेहत को कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसके कारण कैंसर से लेकर अन्य जानलेवा बीमारी होने का खतरा दो गुना ज्यादा रहता है। इसलिए लिवर की सेहत के ऊपर अधिक ख्याल रखने कि आवश्य्कता होती है।

Fatty Liver: लिवर बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक होता है, ये हमारे बॉडी से सभी प्रकार के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है। लिवर के आस -पास के क्षेत्रों में फैट की मात्रा पहले से एकत्रित रहती है, वहीं इनकी मात्रा यदि 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। फैटी लिवर की समस्या होने पर बॉडी को कई प्रकार कि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ये कैंसर से लेकर अन्य बीमारियों के खतरे को भी बढ़ाने का काम करता है।

इसके लक्षणों कि बात करें तो पेट में दर्द के साथ सूजन, स्किन में काले धब्बों के साथ इनका पीला पड़ जाना, हथेलियों का लाल पड़ जाना, इसे के साथ ऊँगली में दर्द होने के साथ-साथ सूजन का बने रहना। ये सारे लक्षण फैटी लिवर बढ़ने के कारण हो सकते हैं।

swelling on eyes after waking up can be symptom of fatty liver