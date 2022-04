Low Blood Sugar Symptoms: शरीर में ब्लड शुगर कम होने पर दिखते हैं ऐसे लक्षण, पहचानें डायबिटीज में हापोग्लाइसिमिया का खतरा

what to do immediately in low sugar: डायबिटीज में कभी भी शुगर कम होने का भी खतरा रहता है। दवाएं और खानपान में परहेज से ऐसा संभव है।

Published: April 24, 2022 10:02:53 pm

शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार दवाओं और अत्यधिक परहेज से ब्लड शुगर अचानक से कम हो जाती है। शुगर कम होने के साथ ही शरीर में लक्षण दिखने लगते हैं, बस इसे पहचान कर तुंरत उपाय करने की जरूरत होती है।

what to do immediately if there is low sugar

ब्लड शुगर का अचानक से कम होना हाइपोग्लाइसिमिया कहा जाता है। इसमें अचानक से शरीर में शुगर कम होने लगता है। सामान्यत: शरीर में शुगर का स्तर 80 रहता है, लेकिन जब ये इससे कम होता है तो ये गंभीर संकेत है। अगर शुगर 70 के आस पास पहुंच जाए तो दिमाग तुंर वार्निंग संकेत देने लगता है।

ब्लड शुगर कम होने के लक्षण- Symptoms of low blood sugar शुगर कम होने के साथ ही अचानक से ठंड लगना, पसीना आना, कंपकपी, दिल की धड़कन का बढ़ जाना और चक्कर आने लगता है।

जब शुगर 55 से निचे जाती है तब severe Hypoglycemia condition मानी जाती है। इस स्थिति में मरीज ठीक से सोच भी नहीं पाता और चलने फिरने या बात करने में भी दिक्कत होने लगती है। ज्यादातर लोगो में यह सब कुछ क्रमवार होता है। गभीर स्थिति कोमा में ले जाती है।

Hypoglycemia किस कारण होता है-What Causes Hypoglycemia? 1. अगर आपने शुगर की गोली ली या इंसुलिन ली लेकिन आप कम खाना खा रहे या नहीं खाते हैं। 2. यदि आपके अधिक एक्सरसाइज या गतिविधि कर ली।

3. दवा की खुराक में अचानक से वृद्धि हो जाए। 4. दूसरी बीमारी के चलते अचानक से शुगर का कम हो जानाHypoglycemia के लिए उपचार?-Treatment for Hypoglycemia? अगर आपको लगता है की मरीज की शुगर कम हो रही है और आपके पास शुगर नापने के लिए ग्लूकोमीटर है तो तुरंत शुगर चेक करें। या मरीज की बेहोशी के हालात को देखते हुए तुरंत ग्लोकोज पिलाएं या खाने के लिए कुछ भी दें। इसमें 20-30 gram carbohydrate मरीज को खिलाना चाहिए।

यदि मरीज बेहोशी के हालात में आ गया है तो उसे कुछ भी पिलाने की कोशिश न करें। गंभीर स्थिति में glucagon injection देना चाहिए और ये इंजेक्शन हर डायबिटीज के मरीज को घर में रखना चाहिए। इंजेक्शन देने के आधे घंटे बाद वापस शुगर चेक करें। फिर भी शुगर कम है तो और 20-30 gram sugar खिलाएं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं।

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको अपने शुगर पर नजर रखने और एतिहात के तौर पर हमेशा साथ में कुछ टॉफी, ग्लोकोज या इंजेक्शन रखना चाहिए। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

