15-45 उम्र के पुरुष ध्यान दें! Testicular Cancer के 7 शुरुआती लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Testicular Cancer Symptoms: टेस्टिकुलर कैंसर यानी अंडकोष (टेस्टिस) में होने वाला कैंसर। ये अंडकोष स्क्रोटम (थैली) में होते हैं और शरीर में स्पर्म और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करते हैं। ये कैंसर ज्यादातर 15 से 45 साल के पुरुषों में देखा जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज काफी आसान और सफल होता है। अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुसार , संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्टिकुलर कैंसर के लगभग 9,810 नए मामलों का निदान किया गया। टेस्टिकुलर कैंसर से लगभग 630 मौतें दर्ज की गईं। आजकल इसके मामलों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है, इसलिए इसके लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।