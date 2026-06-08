UTI Cause: क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? जानें इसके लक्षण और क्या कहती है रिसर्च

हमारे शरीर में यूरिन बनाने और उसे बाहर निकालने का एक पूरा सिस्टम होता है, जिसमें दो किडनी, दो नलियां (Ureters), एक ब्लैडर (पेशाब की थैली) और यूरिन बाहर निकलने का रास्ता (Urethra) शामिल होते हैं। जब बाहर से हानिकारक बैक्टीरिया (ज्यादातर मामलों में ई-कोलाई नाम का बैक्टीरिया) किसी तरह पेशाब के रास्ते के अंदर घुस जाते हैं, तो वे वहां अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसकी वजह से उस हिस्से में सूजन, दर्द और इन्फेक्शन पैदा हो जाता है।