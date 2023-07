ओबेसिटी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट : आपके Metabolism को बढ़ाने में मददगार हैं ये 6 तरीके

ओबेसिटी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट : आपके Metabolism को बढ़ाने में मददगार हैं ये 6 तरीके

Published: Jul 12, 2023 12:07:11 pm Submitted by: Manoj Kumar

6 ways are helpful in increasing your metabolism : शरीर की कोशिकाओं में होने वाला मेटाबोलिज्म, शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का चयापचय (metabolism) स्वस्थ वजन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Health Tips : 6 ways are helpful in increasing your metabolism

6 ways are helpful in increasing your metabolism : शरीर की कोशिकाओं में होने वाला मेटाबोलिज्म, शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का चयापचय (metabolism) स्वस्थ वजन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं जो भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करती हैं।