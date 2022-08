Health Tips: शहद के साथ भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, सेहत को हो सकता है नुकसान

Health Tips: शहद का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शहद औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लेकिन शहद के साथ कुछ चीजों का सेवन करने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है।

Health Tips: शहद का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। शहद औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। शहद में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और सोडियम के गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन शहद फायदे की जगह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हां, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका सेवन शहद के साथ करने पर सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आपको शहद के साथ इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन शहद के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए

