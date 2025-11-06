Mooli ke Fayde: ये सब्जी नहीं, 100 बीमारियों की दवा है, स्वामी रामदेव ने बताए सर्दियों में मूली खाने के फायदे

Mooli ke Fayde (Photo- gemini ai)
Mooli ke Fayde: स्वामी रामदेव ने हाल ही में अपने एक प्रवचन में मूली के चमत्कारी गुणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मूली सिर्फ एक साधारण सब्जी नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है। अगर आप तीन महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में रोज सुबह खाली पेट थोड़ा नमक लगाकर मूली खाते हैं, तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे।
स्वामी जी के अनुसार मूली खाने से लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े और पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है और पाचन को संतुलित रखती है। जो लोग मूली को नियमित रूप से खाते हैं, उन्हें कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी या मोटापे की समस्या नहीं होती। मूली फैट कटर की तरह काम करती है और शरीर में जमा चर्बी को पिघलाने में मदद करती है।स्वामी रामदेव ने बताया कि मूली ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्किन डिजीज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी लाभकारी है। यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है।
स्वामी जी ने कहा कि शरद ऋतु (सर्दियों की शुरुआत) में मूली और गाजर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। जहां गाजर में विटामिन A और आयरन होता है, वहीं मूली शरीर की सफाई और पाचन के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है।
मूली स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत सब्जी है क्योंकि इसमें कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन C, फोलेट, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा, मूली फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और ग्लूकोसाइनोलेट्स का भी बेहतरीन स्रोत है। यही कारण है कि इसे सेहत के लिए वरदान माना जाता है। हालांकि, रात में मूली का सेवन थोड़ा बचाना चाहिए, क्योंकि यह गर्म और ठंडी दोनों तरह की तासीर वाली होती है। जिन लोगों को सर्दी या जुकाम की समस्या है, उन्हें रात में मूली खाने से परहेज करना चाहिए।
बाबा रामदेव बताते हैं कि मूली फैट कटिंग का काम भी करती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करती है। यदि आप सुबह खाली पेट मूली खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र दिनभर दुरुस्त रहता है। अगर सुबह खाली पेट मूली खाना संभव न हो, तो इसे थोड़ा नमक लगाकर किसी भी समय बाजरे की रोटी या अन्य भोजन के साथ खाया जा सकता है। बाबा रामदेव का सुझाव है कि मूली का नियमित सेवन करके हम बीमारियों से बच सकते हैं और स्वास्थ्य को प्राकृतिक तरीके से बनाए रख सकते हैं।
