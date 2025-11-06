Mooli ke Fayde: ये सब्जी नहीं, 100 बीमारियों की दवा है, स्वामी रामदेव ने बताए सर्दियों में मूली खाने के फायदे

स्वामी जी के अनुसार मूली खाने से लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े और पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है और पाचन को संतुलित रखती है। जो लोग मूली को नियमित रूप से खाते हैं, उन्हें कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी या मोटापे की समस्या नहीं होती। मूली फैट कटर की तरह काम करती है और शरीर में जमा चर्बी को पिघलाने में मदद करती है।स्वामी रामदेव ने बताया कि मूली ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्किन डिजीज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी लाभकारी है। यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है।