यह तरीका ब्लड शुगर को 50 परसेंट तक कंट्रोल करने में करेगा आपकी मदद

जयपुरPublished: Jul 20, 2023 03:09:02 pm Submitted by: Anjali pratap singh

एक चिकित्सा विशेषज्ञ (medical specialist ) ने शुगर लेवल को एक आसान एक्सरसाइज से काम करना बताया है यह खास उन लोगों के लिए है जिन्हें जिम जाकर वर्कआउट करने में बहुत आलस्य आता है ।

एक स्टडी से पता चला है की, यह बैठकर किया जाने वाला एक्सरसाइज ब्लड शुगर को 52 प्रतिशत तक कम करता है।

एक स्टडी से पता चला है की, यह बैठकर किया जाने वाला एक्सरसाइज ब्लड शुगर को 52 प्रतिशत तक कम करता है। इस एक्सरसाइज को सोलियस पुश-अप्स (Soleus Push-Ups) के नाम से भी जाना जाता है।