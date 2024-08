Artificial Heart : पहली बार टाइटेनियम से बने कृत्रिम दिल ने मरीज को 8 दिन तक दिया जीवन

Titanium Artificial Heart Keeps Patient Alive for Eight Days

Titanium Artificial Heart : नई उम्मीद की किरण

Artificial heart: First glimpse of success of heart made of titaniumअमेरिकी वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम से बने कृत्रिम दिल (Titanium Artificial Heart) के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई है। यह दुनियाभर में पहली बार हुआ है जब किसी मरीज में कृत्रिम दिल (Artificial Heart) का सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। इस कृत्रिम दिल ने 58 वर्षीय मरीज के शरीर में आठ दिन तक उत्कृष्ट तरीके से काम किया, जिसके बाद उसे मानव दिल से ट्रांसप्लांट किया गया।