आशावादी होना अच्छा है। यह हमें सफल होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेकिन, एक नए अध्ययन से पता चला है कि अत्यधिक आशावाद खराब निर्णय लेने का कारण बन सकता है। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। उन्होंने पाया कि जिन लोगों में कम संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, वे अत्यधिक आशावादी होते हैं। संज्ञानात्मक कौशल वे कौशल हैं जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करते हैं।

Too much optimism can lead to bad decisions, study finds