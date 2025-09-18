Patrika LogoSwitch to English

Urinary Problem : पेशाब से जुड़ी परेशानियों का इलाज अब आसान, डॉ. संजय पांडे से जानें नई SNM थेरेपी के बारे में

Urinary problems in men and women : बार-बार पेशाब आना, असंयम या प्रोस्टेट की समस्या? डॉ. संजय पांडे मूत्र संबंधी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं कि एसएनएम थेरेपी कैसे नई उम्मीद जगाती है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 18, 2025

Urinary Problem
Urinary Problem : पेशाब से जुड़ी परेशानियों का इलाज अब आसान, डॉ. संजय पांडे से जानें नई SNM थेरेपी के बारे में (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Urinary problems in men and women : पेशाब से जुड़ी समस्याएं सिर्फ असुविधा ही नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। बार-बार पेशाब आने से लेकर पेशाब पर नियंत्रण न रहना (यूरिनरी इंकोंटिनेंस), बार-बार होने वाला इंफेक्शन, पेशाब में खून आना या प्रोस्टेट जैसी बीमारियां—ये सभी आम लेकिन गंभीर यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं।

बढ़ती उम्र, डायबिटीज, रीढ़ की हड्डी में चोट, किडनी स्टोन और महिलाओं में प्रेग्नेंसी के बाद की स्थिति भी इन दिक्कतों को बढ़ा सकती है। अच्छी बात यह है कि आधुनिक तकनीक जैसे Sacral Neuromodulation (SNM) Therapy ने ऐसे मरीजों को नई उम्मीद दी है, जो लंबे समय से यूरिनरी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इस लेख में हम जानेंगे एम.सीएच, डीएनबी एंड्रोलॉजी डाॅ. संजय पांडे से कि पेशाब से जुड़ी परेशानियां किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं, कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और नई तकनीकें जैसे SNM Therapy कैसे जीवन को सामान्य बनाने में मदद कर रही हैं।

- पेशाब रोक पाने में परेशानी या बार-बार पेशाब जाने की समस्या किन लोगों को ज्यादा होती है?2

- क्या बार-बार होने वाला यूरिनरी इंफेक्शन भी आगे चलकर गंभीर यूरोलॉजी समस्या बन सकता है?3

पेशाब में अचानक खून आने के क्या कारण हो सकते हैं और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?4

- क्या बढ़ती उम्र में पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी ही पेशाब से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है या और भी कारण होते हैं?5

- महिलाएं अक्सर हंसने या छींकने पर पेशाब टपकने की शिकायत करती हैं, क्या इसका इलाज एसएनएम जैसी नई तकनीक से संभव है?6

- अगर किसी मरीज को डायबिटीज है और उसे पेशाब की बार-बार समस्या रहती है, तो उसके लिए क्या विशेष सावधानियां जरूरी हैं?7

- यूरिनरी इंकोंटिनेंस (पेशाब का नियंत्रण न होना) का इलाज दवाओं से कब तक किया जा सकता है और कब सर्जरी या नई तकनीक की जरूरत पड़ती है?8

- क्या किडनी स्टोन बार-बार होने से भी यूरिन कंट्रोल की समस्या हो सकती है?9

- क्या सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी का खर्च आम मरीजों के लिए बहुत ज्यादा है या यह धीरे-धीरे सुलभ हो रही है? इस थेरेपी से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या हैं जिन्हें लोगों को समझना चाहिए?

- जिन मरीजों की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, क्या वे भी इस थेरेपी से फायदा उठा सकते हैं?1

- एसएनएम थेरेपी करवाने के बाद क्या मरीज सामान्य जीवन बिना परेशानी जी सकता है?

