Urinary Problem : पेशाब से जुड़ी परेशानियों का इलाज अब आसान, डॉ. संजय पांडे से जानें नई SNM थेरेपी के बारे में

Urinary problems in men and women : पेशाब से जुड़ी समस्याएं सिर्फ असुविधा ही नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। बार-बार पेशाब आने से लेकर पेशाब पर नियंत्रण न रहना (यूरिनरी इंकोंटिनेंस), बार-बार होने वाला इंफेक्शन, पेशाब में खून आना या प्रोस्टेट जैसी बीमारियां—ये सभी आम लेकिन गंभीर यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं।