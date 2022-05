Uric Acid: ज्यादा उपवास रखने से बढ़ सकता है यूरिक एसिड, बॉडी में आते हैं ये बदलाव, जानिए बचाव के तरीके

Uric Acid: यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से शरीर में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं जो लोग ज्यादा उपवास रखते हैं उन्हें आमतौर पर यूरिक एसिड बढ़ने कि ज्यादा दिक्क्तें आती हैं। जानिए कैसे कर सकते हैं बचाव।

Uric Acid: बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा प्रोटीन वाले फूड्स से बनता है, इसे प्यूरिन कहा जाता है। यूरिक एसिड की समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब व्यक्ति के यूरिन के जरिये ये बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये धीरे-धीरे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। रिसर्च के अनुसार ये माना गया है कि जो व्यक्ति अधिक उपवास रखते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने कि समस्या बहुत ही ज्यादा होती है। वहीं ये बॉडी में भी कई तरीके के बदलावों को भी लेकर आता है। ऐसे में आप अपने खान-पान और लाइफस्टाइल को लेकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसलिए जानिए इससे बचाव के तरीकों के बारे में।

Uric acid can increase due to excessive fasting, Know its precaution