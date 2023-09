Vaping : वेपिंग से किशोरों में अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है

जयपुरPublished: Sep 19, 2023 04:47:03 pm Submitted by: Manoj Kumar

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वेपिंग (Vaping) से किशोरों में अस्थमा (asthma) का खतरा बढ़ सकता है, भले ही वे कभी धूम्रपान न किया हों। अध्ययन में पाया गया कि वेपिंग (Vaping) करने वाले किशोरों में अस्थमा (asthma) होने की संभावना उन किशोरों की तुलना में दोगुनी थी जो वेपिंग नहीं करते थे।