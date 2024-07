Dengue vs Viral Fever : मानसून में वायरल और डेंगू बुखार: एक जैसा दिखता है, पर है बिल्कुल अलग , कैसे करें अंतर

डेंगू और वायरल बुखार में अंतर Difference between dengue and viral fever भारत में डेंगू (Dengue) और वायरल बुखार दो सबसे सामान्य स्थितियां हैं जिनका लोग सामना करते हैं। वायरल बुखार आमतौर पर पूरे वर्षभर प्रचलित रहते हैं, यह मौसम और विशिष्ट वायरस पर निर्भर करता है। डेंगू (Dengue) का उच्चतम मौसम मानसून महीनों (जून से सितंबर) के दौरान होता है, लेकिन डेंगू के मामले सालभर भी हो सकते हैं, यह वर्षा, तापमान और मच्छरों की प्रजनन स्थितियों आदि पर निर्भर करता है।

डेंगू और वायरल बुखार के प्रारंभिक लक्षण Early symptoms of dengue and viral fever डेंगू (Dengue) और वायरल बुखार में अंतर करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि दोनों के प्रारंभिक लक्षण समान होते हैं। दोनों मामलों में सामान्य लक्षण हैं: उच्च बुखार (अधिकतर 102°F या 38.9°C से अधिक), सिरदर्द, बदन दर्द और मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली, खांसी, और गले में खराश।

Dengue vs Viral Fever डेंगू के विशिष्ट लक्षण Typical symptoms of dengue डॉ. संतोष कुमार, वरिष्ठ सलाहकार- बाल रोग विशेषज्ञ और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, मदरहुड हॉस्पिटल्स, बानशंकर, बेंगलुरु के अनुसार, "डेंगू बुखार (Dengue fever) के लक्षणों में शामिल हैं: गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द (जिसे अक्सर 'ब्रेकबोन' बुखार कहा जाता है), आंखों के पीछे दर्द, हल्का रक्तस्राव जैसे नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, या आसानी से चोट लगना, और लाल, फ्लश्ड रैश या शरीर पर छोटे लाल धब्बे।"

रक्त परीक्षण से डेंगू बुखार (Dengue fever) का आसानी से और निश्चित रूप से निदान हो सकता है और प्लेटलेट काउंट में कमी भी दिखाई दे सकती है। डेंगू बुखार होने पर क्या करें? What to do if you have dengue fever? डेंगू बुखार (Dengue fever) एक गंभीर बीमारी हो सकती है, खासकर बच्चों में, और चिकित्सा देखभाल और उपचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहां क्या करना चाहिए: