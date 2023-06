Virtual Autism: अगर आपका बच्चा भी मोबाइल देखकर खाता है खाना, तो सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

जयपुरPublished: Jun 10, 2023 05:43:47 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Virtual Autism : आजकल युवाओं को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी मोबाइल की लत लग गई है। बहुत हद तक इसके जिम्मेदार माता-पिता ही हैं। जब भी बच्चा रोता है या खाना (child eats food while watching mobile in india) नहीं खाता तो उसे चुप कराने के लिए माता-पिता उनके हाथ में पकड़ा देते हैं।

risk of virtual autism in children

आजकल युवाओं को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी मोबाइल की लत लग गई है। बहुत हद तक इसके जिम्मेदार माता-पिता ही हैं। जब भी बच्चा रोता है या खाना नहीं खाता तो उसे चुप कराने (risk of virtual autism in children) के लिए माता-पिता उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि मोबाइल की लत बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि कम उम्र में बच्चों को फोन थमाने से उनका मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलेपमेंट प्रभावित होता है। इससे बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म (risk of virtual autism in children) का खतरा बढ़ रहा है। जानते हैं कि आखिर क्या है वर्चुअल ऑटिज्म और इससे बच्चों को कैसे बचाएं।