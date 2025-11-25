Volcanic Ash Side Effects: उड़कर दिल्ली पहुंची इथियोपिया से ज्वालामुखी की राख, खराब कर सकती है आपके फेफड़े, जानिए कैसे

ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो NIOSH-मानक वाला N95 मास्क पहनें। एयर कंडीशनिंग ऐसे इस्तेमाल न करें जो बाहर की हवा खींचती हो। दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेशन सिस्टम से राख साफ करें। त्वचा और आंखों से राख धो लें। अगर जलन या खुजली बनी रहे, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अत्यधिक राख के संपर्क में आने से गंभीर फेफड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहां केवल हवा में तैरती राख है। फिर भी, सही सावधानी बरतकर आंखों, त्वचा और सांस की सुरक्षा की जा सकती है। CDC और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर सतर्क रहना और सुरक्षा उपाय अपनाना सेहत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।