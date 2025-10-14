Walking for Health: 5,000 या 10,000 स्टेप्स? जानें रोज कितने स्टेप्स चलने से घट सकता है फैट और बढ़ेगी उम्र

अक्सर कहा जाता है कि रोज 10,000 कदम चलो तो फिट रहोगे। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक बड़ी स्टडी ने कुछ अलग ही बताया। रिसर्च में पाया गया कि रोज 7,000 कदम चलना भी उतना ही फायदेमंद है, जितना 10,000 कदम चलना। लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में छपी इस स्टडी के अनुसार, जो लोग रोजाना 7,000 कदम चलते हैं, उनकी समय से पहले मौत का खतरा करीब 47% तक कम हो जाता है। यानि 10,000 कदम का लक्ष्य जरूरी नहीं, 7,000 कदम भी आपके शरीर को फिट रखने के लिए काफी हैं। ज्यादा चलने से थकान बढ़ सकती है, पर 7,000 कदम से ही लगभग सारे फायदे मिल जाते हैं।