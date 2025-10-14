Walking for Health: 5,000 या 10,000 स्टेप्स? जानें रोज कितने स्टेप्स चलने से घट सकता है फैट और बढ़ेगी उम्र

Walking for Health (photo- gemini ai)
Walking for Health: वॉकिंग यानी चलना सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है। न कोई जिम की जरूरत, न किसी महंगे इक्विपमेंट की। बस थोड़ी सी लगन और रोज का वक्त, और सेहत खुद-ब-खुद सुधरने लगती है। चाहे सुबह की सैर हो या शाम की तेज वॉक, रोजाना चलना आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन सवाल ये है कि रोज कितने कदम चलना जरूरी है ताकि असर साफ नजर आए? क्या 10,000 कदम ही सही माने जाते हैं? चलिए जानते हैं।
रोजाना थोड़ी-सी वॉक करने से शरीर और मन दोनों में जबरदस्त बदलाव आते हैं। जानिए वॉकिंग से मिलने वाले कुछ बड़े फायदे। कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। दिल स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर संतुलित होता है। ब्लड शुगर कम होती है। दिमाग एक्टिव और फोकस्ड रहता है, जोड़ों का दर्द कम होता है, मूड अच्छा होता है, लंबी उम्र मिलती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, एनर्जी लेवल हाई रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
अक्सर कहा जाता है कि रोज 10,000 कदम चलो तो फिट रहोगे। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक बड़ी स्टडी ने कुछ अलग ही बताया। रिसर्च में पाया गया कि रोज 7,000 कदम चलना भी उतना ही फायदेमंद है, जितना 10,000 कदम चलना। लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में छपी इस स्टडी के अनुसार, जो लोग रोजाना 7,000 कदम चलते हैं, उनकी समय से पहले मौत का खतरा करीब 47% तक कम हो जाता है। यानि 10,000 कदम का लक्ष्य जरूरी नहीं, 7,000 कदम भी आपके शरीर को फिट रखने के लिए काफी हैं। ज्यादा चलने से थकान बढ़ सकती है, पर 7,000 कदम से ही लगभग सारे फायदे मिल जाते हैं।
इस स्टडी में 2014 से 2025 के बीच के 57 शोधों का विश्लेषण किया गया, जो 10 से ज़्यादा देशों में हुए थे। जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन शामिल हैं। इन रिसर्च में यह देखा गया कि रोज कितने कदम चलने से हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज़, डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। नतीजा ये निकला कि 7,000 कदम तक फायदे लगातार बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद बढ़ोतरी बहुत कम रह जाती है।
अगर आप 9 से 5 वाली जॉब करते हैं, तो भी रोज के 7,000–10,000 कदम पूरे करना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। सुबह ऑफिस जाने से पहले 10–15 मिनट की तेज वॉक करें। ऑफिस जाते वक्त थोड़ा पैदल चलें या गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करें। हर घंटे में 2–3 मिनट टहलने की आदत डालें। लंच ब्रेक में थोड़ी देर बाहर टहलें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। शाम को ऑफिस के बाद वॉक या हल्की जॉगिंग करें। घर के कामों में भी चलने के मौके बनाएं। छोटे-छोटे ये कदम मिलकर बड़ी सफलता दे सकते हैं!
अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो चिंता मत करें। रोज 10 मिनट की वॉक भी कमाल कर सकती है! ये आपके मूड को अच्छा करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और एनर्जी देती है। नियमित छोटी वॉक से हार्ट हेल्थ, डाइजेशन और फिटनेस में सुधार आता है। धीरे-धीरे ये छोटी आदतें आपके शरीर को और मजबूत बनाती हैं।
इस रिसर्च की प्रमुख प्रोफेसर मेलोडी डिंग के मुताबिक, “7,000 कदम एक रियलिस्टिक और असरदार गोल है। जो लोग 10,000 कदम नहीं चल पाते, वे अगर सिर्फ 2,000 से 4,000 कदम भी बढ़ा लें, तो भी उन्हें बड़ा फायदा होगा।” उन्होंने बताया कि रोजाना कम से कम 7,000 कदम चलना दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा काफी कम कर देता है।
