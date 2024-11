लंबे समय तक खांसी का बना रहना, इस गंभीर बीमारी के हो सकते हैं लक्षण

क्या है वॉकिंग निमोनिया के लक्षण और संकेत : What are the symptoms and signs of walking pneumonia जब आपकी खासी 7 से 10 तक बनी रहे और यह दिनों दिन बढ़ती रहे तो इसके पीछे का कारण वॉकिंग निमोनिया हो सकता है। इसके लक्षण हल्के होने के साथ गंभीर भी हो सकते हैं।

वॉकिंग निमोनिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के स्थान पर निर्भर करते हैं। यदि बच्चे का संक्रमण फेफड़ों के ऊपरी या मध्य हिस्से में है, तो उसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी ओर, यदि संक्रमण फेफड़ों के निचले हिस्से (पेट के निकट) में है, तो उसे सांस लेने में कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन उसे पेट में दर्द, मतली या उल्टी का अनुभव हो सकता है। जैसे कुछ लक्षण इस प्रकार है

101°F (38.5°C) या उससे कम बुखार, एक खांसी जो हफ्तों से लेकर महीनों तक बनी रह सकती है, थकान (अत्यधिक थकावट का अनुभव), सिरदर्द, ठंड लगना, गले में खराश और सर्दी या फ्लू, जैसे अन्य लक्षण, तेज़ सांस लेना या घुरघुराहट के साथ सांस लेना, सांस लेने में कठिनाई,

सीने या पेट में दर्द, अस्वस्थता (बेचैनी का अनुभव), उल्टी, भूख न लगना (बड़े बच्चों में) या शिशुओं में ठीक से खाना न खाना, चकत्ते, जोड़ों में दर्द आदि समस्या रहना।