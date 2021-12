Health Tips: अपने फेफड़ों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए करें ये उपाय

Health Tips: आजकल के बढ़ते प्रदूषण, धूल-मिट्टी, धूम्रपान, गलत खान-पान की वजह से हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। जिससे कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। फेफड़ा हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। खुद को हमेशा सेहतमंद रहने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना जरूरी है।

नई दिल्ली। Health Tips: आजकल की लाइफस्टाइल में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान सही तरीके से नही रख पाते हैं। जिससे इसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। फेफड़ा हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। सेहतमंद रहने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी होता है। दरअसल, फेफड़े हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं और खून के माध्यम से उसे पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। साथ ही कार्बन डाईऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। फेफड़ों के अस्वस्थ रहने पर कई बीमारियां हो सकती है जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, फेफड़ों का कैंसर आदि। इसलिए फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बदलते लाइफस्टाइल में लोगों को सांस संबंधित बीमारियां बढ़ रही है। ऐसे में फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना जरूरी है। तो आइए जानते हैं फेफड़ों को स्वस्थ रखने के उपाय के बारे में।

Ways to keep your lungs healthy