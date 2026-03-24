Weight Loss Injections: सस्ते हो सकते हैं वज़न घटाने वाले इंजेक्शन, लेकिन सरकार ने क्यों जारी किया अलर्ट

इस दवा के इस्तेमाल के बारे में Fat Loss Expert डॉ. सारिका श्रीवास्तव का कहना है, 'वजन कम करने की दवाएं इस दशक का चमत्कार हैं - पहले हम कई मरीजों के मामले में उनका वजन कम करने में असहाय महसूस करते थे लेकिन अब हमारे लिए इलाज करना आसान हो गया है| मोटापा अपने आप में कई बीमारियों को दावत देता है - इसलिए अगर हम सावधानी से इस दवा का इस्तेमाल करें तो कई मरीजों को बहुत मदद मिल सकती है। डॉ की सलाह से इस दवा को लें तो डरने की कोई बात नहीं है।“