Ginger Side effects : फायदे की जगह नुकसान का काम करती है इनके लिए अदरक, जानिए आप भी

अदरक (ginger) वाली चाय का सेवन सर्दी-जुकाम से बचाव में सहायक हो सकता है। इसके अलावा, अदरक के पानी का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाने और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि, हर चीज के दो पहलू होते हैं, और अदरक का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। आइए, बिना समय गंवाए जानते हैं कि अदरक का अधिक सेवन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं।

इन लोगों को नहीं करना चाहिए अदरक का सेवन These people should not consume ginger डायबिटीज के मरीजों को डायबिटीज के मरीजों के लिए अदरक (Ginger) का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब वे डायबिटीज की दवाएं ले रहे हों। इस स्थिति में, अदरक का अधिक मात्रा में उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है।

पाचन के लिए अत्यधिक अदरक का उपयोग करने से असुविधा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह पेट में जलन और अपच जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए, अदरक का सेवन संतुलित मात्रा में करना आवश्यक है।

हार्ट के मरीजों के लिए हार्ट रोगियों को अपनी आहार का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप हार्ट के मरीज हैं और अत्यधिक अदरक का सेवन करते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

कम बीपी हाइपरटेँशन के रोगियों को अदरक का उपयोग अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त को पतला करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा, अदरक का सेवन करने से रक्तचाप का स्तर भी काफी कम हो सकता है, जिससे बीपी के मरीजों को समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।