क्या है Ashi Yu? जिसे रोज 20 मिनट करके जापानी लोग रहते हैं फिट, जानें इसके फायदे और करने का तरीका

Ashi Yu Japanese foot bath: जापानी लोग सिर्फ अपनी लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वस्थ जीवनशैली के लिए भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वे सिर्फ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देते हैं। जापानी जीवन दर्शन के लोकप्रिय कॉन्सेप्ट जैसे इकिगाई, शिनरिन योकू और हार-हाची बु इसी संतुलन को दर्शाते हैं। इसी कड़ी में उनके स्वास्थ्य मंत्रों में आशी यू (Ashi Yu) यानी फुट बाथ भी शामिल है, जो दिमाग और दिल दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।