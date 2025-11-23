क्या है Ashi Yu? जिसे रोज 20 मिनट करके जापानी लोग रहते हैं फिट, जानें इसके फायदे और करने का तरीका

Ashi Yu Japanese foot bath (photo- freepik)
Ashi Yu Japanese foot bath: जापानी लोग सिर्फ अपनी लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वस्थ जीवनशैली के लिए भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वे सिर्फ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देते हैं। जापानी जीवन दर्शन के लोकप्रिय कॉन्सेप्ट जैसे इकिगाई, शिनरिन योकू और हार-हाची बु इसी संतुलन को दर्शाते हैं। इसी कड़ी में उनके स्वास्थ्य मंत्रों में आशी यू (Ashi Yu) यानी फुट बाथ भी शामिल है, जो दिमाग और दिल दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।
आशी यू एक सरल प्रक्रिया है जिसमें आप रोजाना अपने पैरों को लगभग 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोते हैं। इसका मुख्य लाभ शरीर में रक्त संचार को सुधारना और तनाव को कम करना है। जापान में लोग इसे पब्लिक बाथ, रियोकान या घर पर करते हैं। पानी का तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि यह पैरों में मौजूद 7,000 से ज्यादा नर्व एंडिंग्स (रिफ्लेक्स पॉइंट्स) को हल्का सा उत्तेजित कर सके। ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स पूरे शरीर के अंगों और सिस्टम से जुड़े होते हैं।
रक्त संचार धीमा होना खासकर बुजुर्गों में आम समस्या है। अगर रक्त सही तरीके से नहीं बहता, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व अंगों तक नहीं पहुंच पाते और खून का थक्का बन सकता है, जो स्ट्रोक का कारण बन सकता है। गर्म पानी में पैरों को भिगोने से खून आसानी से हृदय की ओर बहता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दिल और मस्तिष्क पर दबाव कम होता है।
Journal of Complementary and Alternative Medical Research में प्रकाशित एक अध्ययन में देखा गया कि 100 हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) वाले प्रतिभागियों ने रोज 15 मिनट के लिए दो हफ्ते तक फुट बाथ किया। परिणामस्वरूप, उनके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में काफी कमी आई और हार्ट रेट वैरिएबिलिटी में सुधार हुआ। गर्म फुट बाथ तनाव कम करता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी (rest-and-digest) को बढ़ाता है, जिससे लंबे समय तक दिल और मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
एक बाल्टी या फूट टब में पानी भरें (38 से 42°C)। आरामदायक स्थिति में बैठें और अपने पैरों को 15 से 20 मिनट के लिए भिगोएं। इस दौरान आप किताब पढ़ सकते हैं, चाय या कॉफी पी सकते हैं या गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अंत में पैरों को अच्छी तरह सुखाएं और थोड़ी देर आराम करें। आशी यू एक आसान, सस्ता और प्रभावी तरीका है अपने दिल, दिमाग और पूरे शरीर की रक्त संचार प्रणाली को स्वस्थ रखने का। इसे रोजाना करने से स्ट्रोक और दिल की बीमारियों का जोखिम कम किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल