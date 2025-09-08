क्या है Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan? कैसे उठा सकते हैं स्वास्थ लाभ, डिटेल में जानें किन्हें मिलेगा लाभ

Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan शुरुआत देश में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक "सेवा पखवाड़ा" आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत देशभर में अलग-अलग तरह के जनकल्याणकारी कार्यक्रम होंगे। इस सेवा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 17 सितंबर 2025 को "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" नामक एक महत्वाकांक्षी योजना के उद्घाटन से करेंगे। इस पहल का मकसद महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर उन्हें सशक्त बनाना है।