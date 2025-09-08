Patrika LogoSwitch to English

क्या है Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan? कैसे उठा सकते हैं स्वास्थ लाभ, डिटेल में जानें किन्हें मिलेगा लाभ

What Is Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan: अभियान के तहत देशभर की आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह भी मनाया जाएगा, जहां पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छता और...

भारत

Anurag Animesh

Sep 08, 2025

Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan
Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan(AI Image- Gemini)

Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan शुरुआत देश में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक "सेवा पखवाड़ा" आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत देशभर में अलग-अलग तरह के जनकल्याणकारी कार्यक्रम होंगे। इस सेवा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 17 सितंबर 2025 को "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" नामक एक महत्वाकांक्षी योजना के उद्घाटन से करेंगे। इस पहल का मकसद महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर उन्हें सशक्त बनाना है।

Swasth Nari Sashakt Parivar: स्वास्थ्य शिविरों का देशव्यापी आयोजन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा(J P Nadda) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 75,000 विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का फोकस महिलाओं और बच्चों की सेहत पर होगा, जहां उन्हें जांच, उपचार और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाएंगी।

Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan: आंगनवाड़ियों में मनाया जाएगा पोषण माह

अभियान के तहत देशभर की आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह भी मनाया जाएगा, जहां पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छता और जीवनशैली से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जाएगी।

निजी क्षेत्र की भागीदारी की अपील

जेपी नड्डा ने निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य स्टेक होल्डर्स से भी इस राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। भारत को सर्वोपरि मानते हुए, आइए हम इस सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनें।”

Updated on:

08 Sept 2025 06:41 pm

Published on:

08 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Health / क्या है Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan? कैसे उठा सकते हैं स्वास्थ लाभ, डिटेल में जानें किन्हें मिलेगा लाभ

