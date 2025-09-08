Blood cancer symptoms : रात में पसीना, शरीर पर गांठें… ये हैं ब्लड कैंसर के सामान्य लक्षण, जिनको ना करें अनदेखा

Blood cancer symptoms : कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है। लोगों की खराब लाइफस्टाइल के चलते इसके मामले भी काफी ज्यादा बढ़ रहें हैं। वहीं, ब्लड कैंसर की समस्या अब हर उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। खासकर हमारे देश में हर साल लाखों लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ब्लड कैंसर (leukemia, lymphoma or myeloma) शरीर में खून या लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी समस्या के कारण विकसित होता है। यह एक ऐसी बीमारी है, जो धीरे-धीरे बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में फैलती है। लेकिन शुरुआती अवस्था में शरीर कई तरह के संकेत भेजता है, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।