Blood cancer symptoms : रात में पसीना, शरीर पर गांठें… ये हैं ब्लड कैंसर के सामान्य लक्षण, जिनको ना करें अनदेखा

Blood cancer symptoms : कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है। लोगों की खराब लाइफस्टाइल के चलते इसके मामले भी काफी ज्यादा बढ़ रहें हैं। वहीं, ब्लड कैंसर की समस्या अब हर उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। खासकर हमारे देश में हर साल लाखों लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ब्लड कैंसर (leukemia, lymphoma or myeloma) शरीर में खून या लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी समस्या के कारण विकसित होता है। यह एक ऐसी बीमारी है, जो धीरे-धीरे बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में फैलती है। लेकिन शुरुआती अवस्था में शरीर कई तरह के संकेत भेजता है, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।
अगर आप बिना ज्यादा परिश्रम के भी रात में अत्यधिक पसीना महसूस कर रहे हैं, तो यह ब्लड कैंसर का एक सामान्य संकेत हो सकता है। विशेष रूप से ऐसी पसीना अधिक मात्रा में आता है, जिससे आपका बिस्तर भी गीला हो जाता है। यह संकेत आपके इम्यून सिस्टम की कमजोरी और शरीर में हो रही गुप्त समस्या को इंगित करता है।
ब्लड कैंसर के शुरूआती संकेतों में से एक गंभीर चेतावनी है शरीर पर कहीं भी अचानक गांठों का उभरना। यह गांठें दर्द रहित होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनका आकार बढ़ने लगता है। खासकर बगल, गर्दन और कमर के पास लिम्फ नोड्स में सूजन आना बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। यदि ये सूजन तीन सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें।
सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता के अनुसार, ये शुरुआती संकेत होते हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर पहचान कर सही चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यह संकेत अनदेखा किए जाएं, तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और इलाज कठिन हो सकता है।