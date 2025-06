What to Eat After Meal For Digestion: पेट में गैस या कब्ज की शिकायत है? तो खाना खाने के बाद जरूर खाएं ये 3 चीजें, मिलेगा राहत

What to Eat After Meal For Digestion: अगर आपको पेट में गैस, भारीपन या कब्ज की समस्या रहती है तो इसका कारण आपके खानपान की आदतें हो सकती हैं। कई बार हम खाना तो ठीक खाते हैं, लेकिन खाने के बाद कुछ ऐसी चीजें नहीं खाते जो पाचन को सही बनाए रखें। इसका नतीजा पेट में गैस, अपच, जलन या कब्ज के रूप में सामने आता है।

अच्छी बात ये है कि कुछ घरेलू चीजें हैं जो खाने के बाद लेने से इन समस्याओं में काफी राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं खाने के बाद क्या खाएं जिससे पेट हल्का महसूस हो और पाचन दुरुस्त बना रहे। 1. सौंफ और मिश्री खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन एक परंपरागत उपाय है जो आज भी उतना ही असरदार है। सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो पेट की गैस, भारीपन और बदहजमी को दूर करने में मदद करते हैं। मिश्री इसमें स्वाद तो बढ़ाती ही है लेकिन साथ ही ठंडक भी देती है। खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन एक परंपरागत उपाय है जो आज भी उतना ही असरदार है। सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो पेट की गैस, भारीपन और बदहजमी को दूर करने में मदद करते हैं। मिश्री इसमें स्वाद तो बढ़ाती ही है लेकिन साथ ही ठंडक भी देती है। यह मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती है। खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर चबाएं। इससे पेट हल्का महसूस होगा और गैस बनने की संभावना कम हो जाएगी। 2. हींग वाला गुनगुना पानी अगर पेट में गैस ज्यादा बनती है तो खाने के बाद हींग वाला गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हींग में एंटी-फ्लैटुलेंट गुण होते हैं जो गैस को बनने से रोकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर खाने के बाद पिएं। इससे पाचन क्रिया तेज होगी, गैस बाहर निकलने में आसानी होगी और पेट फूला हुआ नहीं लगेगा। यह तरीका खासकर रात के खाने के बाद बहुत असर करता है। यह भी पढ़ें: Jeera Saunf Methi Ajwain Dhaniya Powder: सुबह खाली पेट पिएं ये पंच मसाला ड्रिंक, पाचन सुधारने से लेकर वजन घटाने तक हो सकता है फायदेमंद अगर पेट में गैस ज्यादा बनती है तो खाने के बाद हींग वाला गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हींग में एंटी-फ्लैटुलेंट गुण होते हैं जो गैस को बनने से रोकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर खाने के बाद पिएं। इससे पाचन क्रिया तेज होगी, गैस बाहर निकलने में आसानी होगी और पेट फूला हुआ नहीं लगेगा। यह तरीका खासकर रात के खाने के बाद बहुत असर करता है। 3. पके हुए केले के साथ गर्म पानी अगर कब्ज की शिकायत अक्सर रहती है तो पका हुआ केला और उसके बाद गर्म पानी पीना बहुत असरदार उपाय है। केले में फाइबर होता है जो मल को नरम बनाता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। साथ में गर्म पानी पीने से यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। रात को खाने के बाद एक पका हुआ केला खाएं और फिर एक कप हल्का गुनगुना पानी पिएं। सुबह पेट साफ होने में आसानी होगी और कब्ज से राहत मिलेगी। अगर कब्ज की शिकायत अक्सर रहती है तो पका हुआ केला और उसके बाद गर्म पानी पीना बहुत असरदार उपाय है। केले में फाइबर होता है जो मल को नरम बनाता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। साथ में गर्म पानी पीने से यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। रात को खाने के बाद एक पका हुआ केला खाएं और फिर एक कप हल्का गुनगुना पानी पिएं। सुबह पेट साफ होने में आसानी होगी और कब्ज से राहत मिलेगी। डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

