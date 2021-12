Health Tips: सिरदर्द के लिए आपको अस्पताल कब जाना चाहिए? जाने डॉक्टर क्या कहते हैं

Health Tips: सिरदर्द एक बहुत आम समस्या है जिससे अक्सर ही लोग परेशान रहते हैं। लेकिन लगातार होने वाले सिर दर्द को नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। ज्यादातर मामलों में सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन गंभीर मामलों में आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जा सकता है।

Health Tips: आज के समय में सिर दर्द होना आम समस्या हो गई है। कई लोगो को अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहती है, जो उनकी अत्यंत सामान्य स्वास्थ्य शिकायतों में से एक है। सिरदर्द मुख्य रूप से तनाव, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम, अपर्याप्त नींद और भूख, मोशन सिकनेस, अत्यधिक शोरगुल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण सिरदर्द हो सकता हैं। कभी-कभी अधिक सोचना, अपर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी सिरदर्द के कारण हो सकता है। ज्यादातर मामलों में सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन गंभीर मामलों में आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जा सकता है। सिर दर्द की समस्या कब गंभीर हो सकती है और किन लक्षणों को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। सिरदर्द के गंभीर और जरूरी कारणों में संक्रमण, रक्तस्राव, थक्के और ट्यूमर शामिल हैं। यदि आप निम्न में से एक या अधिक नोटिस करते हैं, तो सीधे अस्पताल जाने में संकोच न करें।

